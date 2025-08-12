今月（8月）3日、高松北警察署交通課の30代の警部補と巡査長が氏名や住所などの個人情報が記載された書類を一時、紛失していたことがわかりました。書類は2人が捜査で関係先に訪れた際、車の中に置き忘れたということで、すぐに回収され、今のところ情報の漏えいなどはないということです。香川県警は「職員一人一人が個人情報を厳格に取り扱うよう業務管理を徹底していきたい」としています。