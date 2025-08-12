【この”天才”は天使か悪魔か――】【写真】この記事の写真を見る（15枚）第166回直木賞候補作、柚月裕子の「ミカエルの鼓動」が待望のコミカライズ化――！大学病院で、手術支援ロボット「ミカエル」を推進する心臓外科医・西條と天才医師・真木――。二人の医師の「志」がぶつかり合い、大学病院の闇が浮かび上がる。命を救うための、正義とはなにか――。天才心臓外科医の正義と葛藤を漫画家・蒼郁龍茅が描く！