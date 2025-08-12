◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１２日・東京ドーム）巨人の大勢投手が１２日の中日戦でベンチ外となった。前日１１日から２日連続でのベンチ外となった。１２日の試合前練習には姿を見せていた。１１日の試合後に杉内俊哉投手チーフコーチは、「４９試合投げてますからね。こちらが管理しながら、昨日中止になったおかげで、他の中継ぎ陣でそこらへんを補っていこうかなって。２試合に１試合ペースでしょ。疲れもたまる