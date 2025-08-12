上皇ご夫妻へのモンゴル公式訪問を終えた報告のため、仙洞御所に入られる天皇、皇后両陛下＝12日午後、東京・元赤坂（代表撮影）天皇、皇后両陛下は12日、モンゴル公式訪問を終えた報告のため、東京・元赤坂の赤坂御用地にある仙洞御所を訪れ、上皇ご夫妻にあいさつされた。両陛下は7月にモンゴルを訪れ、首都ウランバートルで歓迎式典やフレルスフ大統領夫妻主催の晩さん会に臨み、最大の祭典「ナーダム」の開会式に出席した