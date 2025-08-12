画文集を手に、自身の体験を語る仏画家豊田和子さん＝7月、神戸市中央区雨のように焼夷弾が降り注ぎ、炎にのまれた街を必死で逃げた。1945年3月の神戸大空襲。その体験を約20年前に画文集にした仏画家豊田和子さん（96）の原画展が、終戦80年の節目に合わせ、14日から神戸市で開かれる。今も鮮明に残る記憶を、豊田さんが絵をたどりながら証言した。神戸有数の歓楽街「新開地」に近い商店街で生まれ育った。紙屋、畳屋、漬物屋