【ワシントン共同】トランプ米大統領は国内の「治安維持」を名目に軍を動員するケースが目立つ。首都ワシントンにとどまらず、シカゴやニューヨークなど主要都市にも州兵を派遣する可能性を示唆。いずれも野党民主党が優勢な都市で、政治的な理由で標的にしているとの見方が広がる。「ワシントンは世界中のどこより安全で、清潔で美しい都市であるべきだ」。トランプ氏は会見で、殺人など凶悪犯罪が多発していると危機感をあお