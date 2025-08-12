Ｊ１町田は１２日、Ｇ大阪のＭＦネタラビ（２８）を完全移籍で獲得したことを発表した。ラビはクラブを通じて「新しいチームメイトと会えること、そしてスタジアムで皆さんにお会いできることを心から楽しみにしています。選手としての自分の経験を活かし、クラブの目標達成のために全力を尽くします。一緒に戦いましょう！頑張ります！！」とコメントした。ネタラビはＪリーグ史上初のイスラエル人選手として、２３年にＧ大阪