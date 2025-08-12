大雨となったきのうの連休最終日。車のトラブルを素早く解決する、JAFに密着しました。 【写真を見る】「虫が原因だと思うんですけど…」車のバッテリー上がりどう防ぐ？ 免許取得後わずか2週間でパンクも… JAFに密着 愛知支部16年目のベテラン隊員、福岡賢明さん（36）。勤務開始から約20分、さっそく出動要請がきました。 中村区から車のエンジンがかからないという依頼です。（福岡賢明さん）「30分くらいで行けると