◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１２日・東京ドーム）中日・中田翔内野手が出場選手登録を抹消された。５月中旬に腰痛で離脱し、７日の阪神戦で１軍に復帰。同日の２軍戦をチェックした井上監督が昇格を決めたが、その後は全て代打で３打数無安打だった。代わって、津田啓史内野手が登録された。