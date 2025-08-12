■「恋のバタリアン」「恋のメガラバ」をコラボパフォーマンス 【写真・動画】マキシマム ザ ホルモン×SixTONESライブフォト／「恋のバタリアン」“曲解説＆ホルモンが踊ってみた” マキシマム ザ ホルモン公式SNSにて、音楽フェス『CANNONBALL』のステージショットが公開された。 マキシマムザ亮君をSixTONESが囲み全員で熱唱している姿や、真っ赤なライトに照らされ跳ねたり客席に向かって歌う姿などが公開され