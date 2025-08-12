8月第1週の上昇率ランキングトップの「ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド（ＳＭＡ向け）（為替ヘッジあり）」は大幅上昇していますが、同じ外国籍ファンドに投資しているファンドは上昇しておらず、当ファンドの純資産減少による特殊要因があったものと思われます。2位と3位は金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象とするファンドです。 下落ランキング１位の「東京海上・エンターテイン