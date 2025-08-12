パチンコ店で現金約2800万円が奪われました。強盗事件が起きたのは、福島・会津若松市のパチンコ店です。警察によりますと、12日午前2時ごろ、閉店後の店内に若い男とみられる何者かが押し入り、店員の20代男性に拳銃のようなものを突き付け、店の現金約2800万円を奪い逃走しました。店員の証言などから、逃げた犯人は顔を一部隠していたということで、警察が詳しい状況を調べています。