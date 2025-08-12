12日（火）に韓国の晋州（チンジュ）で韓国招待試合が開催され、初戦を迎えた女子日本代表フランス代表と対戦した。 韓国招待試合は、8月12日（火）から17日（日）にかけて晋州で開催。アルゼンチン代表、チェコ代表、フランス代表、日本代表、韓国代表、スウェーデン代表の6チームが参加し、総当たり戦による勝利数で順位を決定する。 大事な初戦、日本のスターティングメンバーはアウトサイドヒ