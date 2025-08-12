サウジアラビアで開催中のバスケットボールFIBAアジアカップ。グループステージを2位で通過した日本代表は、準々決勝進出決定戦でレバノンと対戦します。現地で解説を務める田臥勇太選手は、ポイントガード・テーブス海選手の名前をあげ、「これを乗り越えれば、彼の中でも、かなりステップアップできる」との活躍を期待しました。――レバノンの特徴を教えてください出だしから激しくみんなで動いて圧かけてくる。あとは会場の雰