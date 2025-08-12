メ～テレ（名古屋テレビ） 7月のカムチャツカ半島沖地震による津波の被害を受けた、三重県鳥羽市のカキの養殖業者に、県が緊急支援を実施します。 7月30日の地震による津波で、鳥羽市では最大40cmの津波が観測され、浦村町のカキの養殖いかだ約2000台のうち、372台が被害を受けました。 三重県は、この被害に対する緊急支援策を決定しました。 絡み合ってしまった、いかだを固定するためのロープを切断し除去