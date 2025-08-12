【リオデジャネイロ＝大月美佳】６月に銃撃されて危篤状態となっていた南米コロンビアの保守系野党「民主中道党」のミゲル・ウリベ上院議員（３９）が１１日、死亡した。ウリベ氏の妻らが同日、明らかにした。ウリベ氏は、来年５月に実施される大統領選の有力候補の一人だった。ウリベ氏は６月７日、首都ボゴタで開催した集会で演説していたところ、頭などを銃で撃たれ、治療を受けていた。捜査当局は銃撃した少年を含む容疑者