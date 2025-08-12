対立が激化していたアメリカのトランプ政権とハーバード大学が、助成金の復活や留学生の受け入れ再開に向けて合意間近だとアメリカメディアが報じました。【映像】5月に行われたトランプ政権抗議デモの様子トランプ政権は、学生によるイスラエルへの抗議デモを取り締まっていないなどとして、ハーバード大学に対して助成金を凍結したり、留学生の受け入れ資格を取り消したりするなど、圧力をかけていました。対立が数カ月に