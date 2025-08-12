◇MLBエンゼルス 7-4 ドジャース(日本時間12日、エンゼル・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が試合前に古巣の球団スタッフに囲まれ談笑する様子がありました。メジャーデビューの2018年から2023年まで在籍した古巣エンゼルスとの3連戦。かつての本拠地での一戦に試合前は、花巻東の先輩である菊池雄星投手を見つけると、脱帽し小走りで向かって握手。2ショット写真を撮る様子もありました。日本時間14日の3戦目には、古巣に