埼玉県の飯能市長選挙に立候補した元飯能市議が、選挙運動員に対し、ビラ配りなどの報酬として現金を渡した疑いで逮捕されました。【映像】逮捕された元飯能市議元飯能市議の野田直人容疑者（68）は、7月に投開票された飯能市長選挙で、20代〜40代の女性3人に対して、ビラ配りなどの選挙運動を行うことへの報酬として、現金約15万円を渡した疑いがもたれています。選挙では野田容疑者は最下位で落選しました。警察によりま