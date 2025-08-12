日本維新の会は12日、新たな執行部の人事を発表しました。吉村代表は、「石破政権との連立はない」としつつ、今後、自民党を含めた他党と連携をはかっていくとしています。吉村代表「（新人事の狙いは）挙党態勢です。挙党一致して、我々の政策・公約を実現する集団としてぶつかっていく、これが重要だと思います」党運営の要となる幹事長には、大阪府枚方市長などを務め、地方政治の経験が豊富な中司宏氏、政調会長には、前原前共