コメの平均価格が2週間ぶりに値下がりしました。【映像】銘柄米は4202円、ブレンド米は2999円に値下がり8月3日までの1週間に全国のスーパー約1000店舗で販売されたコメの平均価格は、5kgあたり3542円と前の週から83円値下がりしました。値下がりは2週間ぶりです。このうち、銘柄米は前の週から45円下がって4202円に、ブレンド米などは134円下がって2999円と、3000円の大台を割り込みました。（ANNニュース）