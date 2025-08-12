がん保険に入っていなければ、がんへの備えは不十分なのか。2024年1月に亡くなった経済評論家の山崎元さんは「がん治療にどうしても必要だった金額は想像以上に少なかった。がん保険は『損か、得か？』ではなく、『損だけれども、必要か？』という視点で要否を判断したほうがいい」という――。※本稿は、山崎元『がんになってわかったお金と人生の本質』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・再編集したものです。写真＝iStock.com／Yus