女優の宮下結衣（19）が12日、TBS系「ラヴィット！」に生出演した。同番組には初出演。冒頭でMCの同局・田村真子アナウンサーから「実は宮下さんのお母さまはシンクロナイズドスイミング（現在のアーティスティックスイミング）のオリンピアン、小谷実可子さん」と紹介され、スタジオをざわつかせた。 【写真】「里田まいに似てる」の声も「ラヴィット！」に出演した宮下結衣 宮下は「バラエティーも初