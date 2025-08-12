11日までの記録的な大雨で、福岡県内の各地には様々な爪痕が残りました。本格的なお盆休みを前に大きな影響が出ています。境内に押し寄せる濁流。世界遺産に登録された「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の一つ、福岡県宗像市の大島にある宗像大社・中津宮です。 3連休を直撃した記録的な大雨で、宗像市では降り始めからの雨量が600ミリを超え、観測史上最大を記録しました。 中津宮の境内では欄干が壊れるなどの被害