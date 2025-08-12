第17代高松ゆめ大使（高松市 提供） 第17代高松ゆめ大使が決定しました。12日から1年間（本人が希望すれば1年間延長）、高松市の親善使節として観光宣伝を行います。 高松ゆめ大使に選ばれたのは、会社員の長谷川舞由さん（22）、大学生の横溝葵さん（19）、会社員の大浦鈴花さん（27）です。 2025年度は10人から応募があり、高松市が書面審査（6月5日）と面接審査（6月14日）を実施し、3人を選びました。 3人はお祭