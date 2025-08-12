アメリカ東部ペンシルベニア州にあるUSスチールの工場で爆発があり、2人が死亡しました。白い煙があがる工場に突然、灰色の煙が立ちのぼります。11日午前11時ごろ、ペンシルベニア州にあるUSスチールのクレアトン・コークス工場で爆発事故がありました。この爆発で2人が死亡し、10人がけがをしたということで、地元警察は爆発の詳しい原因調査にあたっています。この工場はおよそ1300人の従業員が勤務している北米最大のコークス製