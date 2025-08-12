8月11日、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE・岩田剛典がInstagramを更新した。【写真】夜の街を歩く自然体SHOTを公開岩田は、自身のInstagramアカウントにて、変装などを行っていないラフなTシャツ姿で、渋谷センター街をはじめとして、夜の街並みを歩く自然体な写真を公開。この投稿に対し、ファンからは、「普通に渋谷いるのヤバイ」「堂々と歩きすぎ」「みんな振り向いちゃうね」「変装なしで渋谷は激アツ」「遭遇して