熊本県は12日午後、災害対策本部会議を開き、11日に甲佐町で発生した土砂崩れに巻き込まれた男性の死亡を発表しました。甲佐町では11日、車で避難中だった家族4人が土砂崩れに巻き込まれました。母親と子ども2人（4歳と1歳）は救助されましたが、父親が行方不明となっていて、現場から男性が心肺停止の状態で見つかっていました。一連の記録的な大雨による熊本県内の死者は2人になりました。また、熊本市と玉名市で3人が川に流され