困難な仕事を任されることを嫌がる部下にはどんな理由があるのか。心理学者の榎本博明さんは「成功追求動機と失敗回避動機のどちらが強いかでモチベーションのあり方がまったく違ってくる。後者の場合には、失敗や困難にもポジティブな意味づけができるようにすることが大切となる」という――。※本稿は、榎本博明『なぜあの人は同じミスを何度もするのか』（日経プレミアシリーズ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com