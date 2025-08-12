世界最速で2026年W杯予選を突破した日本代表。韓国もすでに本大会出場を決めており、9月〜10月には日本と同じくメキシコ、アメリカ、パラグアイと対戦する予定だ（10月にはブラジルと対戦する見込み）。そうしたなか、韓国の『OSEN』は、「韓国サッカー史上初の『ドイツ系韓国人』選手の誕生が間近に迫っている」と伝えていた。その選手はイェンス・カストロプ。ドイツ人の父と韓国人の母の間にドイツのデュッセルドルフで生まれた