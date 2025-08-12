Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖKNOCKOUT¡×¤Ï12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£9·î23Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖKNOCKOUT.57¡×¤ÎÄÉ²ÃÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2Æü¤ÎRISE¤ÇÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦»ÖÏ¯¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¶êÂ¼¾­»Ë¤Î·»¡¢¶êÂ¼½¤Ê¿¡Ê28¡áK¡Ý1¥¸¥à¸ÞÈ¿ÅÄ¥Á¡¼¥à¥­¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬23Ç¯9·î¤Î·ª½©¾Í¸èÀï°ÊÍè¤Î»²Àï¤Ç²í¼£¡Ê21¡á¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¸¥à¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£²ñ¸«¤·¤¿¶êÂ¼¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎKNOCKOUT¤Ë½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£2Ç¯Á°¤Î9·î¤Ë¤Ï·ª½©¤ËÉé¤±¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿