女子フリー演技する中井亜美＝木下カンセーアイスアリーナフィギュアスケートのサマーカップ最終日は12日、大津市で行われ、女子はショートプログラム（SP）3位で今季シニア本格参戦の17歳、中井亜美がトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を決めたフリーは2位となり、合計192.84点で逆転優勝した。SP6位で昨季世界選手権銅メダルの千葉百音がフリーはトップの合計192.44点で2位。右足首と股関節のけがから復帰した三原舞依