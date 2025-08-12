ＦＷエウベル（３３）がＪ１横浜ＭからＪ１鹿島へ完全移籍したと、１２日に両クラブから発表された。エウベルは「約４年半、横浜Ｆ・マリノスでプレーし、このような状況でチームを離れるのは、非常に心苦しく思います」と横浜Ｍを通じてコメント。鹿島を通じては「皆で力を合わせて、今季必ずタイトルを取りましょう」と意気込んだ。これで他クラブから恐れられた横浜Ｍが誇るブラジル人トリオが完全にバラバラになった。今季