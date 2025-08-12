国際的に活躍する現代アーティスト・小松美羽さんの作品を楽しめる個展が開かれていて、８月１２日に来場者が１万人に達しました。およそ７０点の迫力ある作品が展示されている現代アーティスト・小松美羽さんの個展。８月から札幌芸術の森美術館で、道内初となる小松さんの個展が開かれています。 １２日で訪れた人が１万人に到達し、１万人目の来場者に記念品が贈られました。（１万人目の来場者）「チラシを見か