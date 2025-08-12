俳優の秋野暢子さんが、日航機123便墜落事故発生から40年となるきょう8月12日に、ブログを投稿し、友人夫妻を偲びました。 【写真を見る】【 秋野暢子 】友人夫妻を偲ぶ「天国で再会して仲良く過ごしているのかな」【日航機事故40年】秋野さんは「御巣鷹から40年ですね。」と振り返り「友人が事故の2カ月前に幸せは結婚をしました。」「奥様はCAさんで」「残念ながら御巣鷹で亡くなってしまいました。」と回想しています。「