きょう午前１時半ごろ、山形市の西蔵王公園内でクマ１頭の目撃情報がありました。目撃されたのは、公園内の「たで沼」付近です。 これ受けて、県は、きょうから当面の間、西蔵王公園を全面的に閉園すると発表しました。 再開に向け、毎日、朝と夜に爆竹を鳴らしクマを追い払う対策を行うほか、巡回も強化するということです。 今のところ再開の時期は未定で状況を踏まえ、時期を判断するということです。