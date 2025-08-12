【借りられる条件】電動キックボードを借りられる条件です。・１６歳以上（免許はなくても大丈夫）・専用アプリをダウンロードして登録（身分証明書の写真の登録が必要）・アプリ内の交通ルールテストに合格しなくてはなりません。これは、免許が不要な分、交通ルールをしっかりと知っておく必要があるためです。 【交通ルール】正しい交通ルールをおさらいしていきましょう。・原則、一番