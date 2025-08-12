北海道・釧路警察署は2025年8月11日、釧路町に住む無職の女(31)を暴力行為等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕しました。女は11日午後8時半ごろ、自宅で20代の夫に包丁を突きつけ、「今までどれだけ苦労してきたと思っているのよ」などと言いながら脅迫した疑いが持たれています。女は自ら警察に通報していて、調べに対して「間違いない」と容疑を認めているということです。警察によると2人の間にトラブルの相談歴はありませんでした