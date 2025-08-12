13日（水）は本州付近にのびる前線が次第に不明瞭となり、高気圧に覆われてくる見込みです。西日本から東日本にかけては雲が広がりやすく、所々でにわか雨や雷雨となりますが、晴れ間の出る所もあるでしょう。これまでの大雨で日本海側を中心に地盤が緩んでいますので、土砂災害などに警戒が必要です。北日本は晴れるでしょう。また、台風11号が12日（火）夜から13日にかけて先島諸島に接近する見込みですので、沖縄ではうねりを伴