◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１２日・東京ドーム）巨人は１２日、中日戦のスタメンを発表した。坂本勇人内野手が「６番・三塁」で４試合ぶりに先発出場。中日先発・大野雄大と１９８８年世代の同学年対決となる。森田駿哉投手がプロ２勝目を目指して先発する。以下、両チームのスタメン。【中日】１（右）ブライト、２（二）田中、３（一）ボスラ―、４（左）細川、５（三）チェイビス、６（捕）石伊、７（中）岡