連日熱戦が続く夏の甲子園で、今大会の優勝候補筆頭は、今春の選抜を制した横浜（神奈川）だろう。昨秋の新チーム結成から公式戦で一度も敗れることなく、選抜優勝を達成。春の関東大会では、準決勝で専大松戸（千葉）に敗れて公式戦の連勝は27でストップするも、激戦の夏の神奈川大会を勝ち抜いた。松坂大輔（元西武など）を擁した1998年以来となる“春夏連覇”への期待も高まっている。【西尾典文／野球ライター】【写真】横浜