ブラジルの大手メディア「グローボ」は１２日、ＦＩＦＡランク５位のブラジル代表が日本代表と１０月１４日に親善試合を行うと報じた。場所は味の素スタジアム。日本戦前の１０日には韓国とも対戦予定だという。同メディアは記事にて「韓国と日本のサッカー連盟と既に合意に達しており、関係各機関は発表前に商業契約を最終化するための手続きを開始している」とつづった。ブラジル代表は１８年ロシアＷ杯、２２年カタールＷ杯