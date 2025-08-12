Ｊリーグデビューとなった９日の福岡戦（２●５）で開始１５分で相手選手へのファウルで一発退場となった川崎ＤＦフィリップ・ウレモビッチが１２日、川崎市内での練習後に取材に応じ「とにかくチームを早く助けたい」と誓った。２日に加入が発表になり、先週末に先発でデビューしたがまさかの退場劇となった元クロアチア代表は「賢い選択ではなかった。ああいう経験から学んでいきたい」と謙虚に語った。ピッチ上でプレーの中