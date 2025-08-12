伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は3日目を迎えた。初日に鈴木圭一郎、2日目は青山周平を破り、一躍、時の人となった道智亮介（36＝飯塚）が5Rに登場。試走では金子大輔（3.59）を上回る3.58を叩き出し、人気の中心に推されたが、スタートで空回り。その後も滑って加速がつかず。何とか食らいついたが3着に終わり、連勝はストップした。「スタートで空回りして失速。何とか車券には絡めて良かった。売れ