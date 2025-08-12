ナ・リーグの本塁打王争いは激しさを増しています。前日はドジャースの大谷翔平選手が41号を放ち、フィリーズのカイル・シュワバー選手と並びリーグトップタイに浮上。12日は先に行われたシュワバー選手がレッズ戦の8回に2ランを放ち、42号で単独トップに立ちます。すると大谷選手は古巣エンゼルス戦の8回、7点ビハインドの場面で3試合連続となる42号をマーク。シュワバー選手が8月5本塁打ですが、大谷選手は8月全10試合連続安打で