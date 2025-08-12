１２日午後３時３０分頃、大阪市北区曽根崎新地で、運行中の路線バスの運転手から「乗用車と事故になった。けが人がいる」と１１９番があった。市消防局によると、複数の乗客がけがをしているが、重傷者はいないという。大阪府警天満署は、交差点でバスと乗用車が接触したとみて調べている。