記録的大雨となっている石川県能登地方では、車3台が道路の陥没に巻き込まれ、3人がけがをしました。現場から中継です。石川県七尾市の国道249号です。午前5時前、道路がおよそ30メートルにわたって陥没し、車3台が崖下に転落しました。軽乗用車に乗っていた70代男性が骨折する大けがをしたほか、トレーラーの60代男性と乗用車の30代男性が軽いけがをしましたが、命に別状はないということです。小牧町会長赤坂達也さん「舗装工