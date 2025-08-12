ユニットコムは8月12日、パソコン工房セレクト商品『結束テープ』を発売した。価格は290円。PCケース内のケーブルをまとめて使う、ちぎって使える結束テープ - パソコン工房から200mmごとにミシン目が入っており、使いたい長さに合わせて鋏を使わずに切ることができる結束テープ。黒、白、赤、青、黄の5色を用意しており、好みに合わせて選択できるという。