瀬戸内地方は前線や湿った空気の影響で雲が広がり、雷を伴い激しい雨の降っている所があります。夜も曇りの天気で、局地的に雷雨になるでしょう。 13日もすっきりしない天気となり、午後は内陸を中心に雨が降る見込みです。雷を伴い激しく降るおそれがあるため、天気の急変や雨の降り方に注意してください。朝の最低気温は岡山と高松で26度、津山で25度でしょう。日中の最高気温は岡山で33度、津山で32度、高松で34度の予想です。