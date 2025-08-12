８月１２日午後、ＪＲ大阪駅近くでバスと乗用車の事故があり、十数人がけがをしているということです。１２日午後３時半前、ＪＲ大阪駅近くの大阪市北区曽根崎新地の交差点近くで「白い乗用車とバスの事故です」と警察に通報がありました。警察などによりますと、交差点近くでバスと乗用車が衝突し、この事故で十数人がけがをしたということです。バスには当時４０人ほどが乗車していて、けがをした人の年齢や性別などは分か